النصر يختتم معسكر «جبل علي»... وفيتوريا يواجه أزمة الإصابات

2019/11/30 | 23:03

اخبار السعودية )- اختتم فريق النصر السعودي، معسكره القصير الذي أُقيم في جبل علي بالإمارات الأسبوع الماضي، حيث يعاود الفريق الأصفر تدريباته اليومية، غداً (الأحد)، وذلك بعد الإجازة القصيرة التي منحها البرتغالي روي فيتوريا للاعبيه اليوم.ويستعد النصر، للقاء البكيرية يوم الجمعة المقبل‬ في دور الـ32 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.ويعاني الفريق الأصفر من غيابات مؤثرة بسبب الإصابات التي لحقت بالرباعي عبد الله الخيبري، وعبد الرحمن العبيد، وعبد العزيز الجبرين، وحمد المنصور، فيما يوجد الثلاثي سلطان الغنام، ويحيى الشهري، وفراس البريكان، ضمن صفوف المنتخب السعودي المشارك في كأس الخليج العربي الـ24.

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