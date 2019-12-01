2019/12/01 | 00:04

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني، اليوم (السبت)، برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية.وقالت الوزارة، في بيان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها نقلاً عن نظيره الإسرائيلي بمقتل فلسطيني عقب إطلاق الجيش النار عليه قرب بيت عوا جنوب الخليل.وذكرت مصادر أن شخصين آخرين أصيبا برصاص الجيش الإسرائيلي في المنطقة التي شهدت اندلاع مواجهات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).