اعتباراً من اليوم... السعودية تتولى رئاسة «مجموعة دول العشرين»

2019/12/01 | 01:06

اخبار السعودية )- بدأت السعودية، اليوم (الأحد)، رئاسة مجموعة دول العشرين لعام 2020، حيث تستضيفها العاصمة الرياض، فيما كشف الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي عن إعداد بلاده برنامجاً متكاملاً لقمة مجموعة العشرين بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وبمتابعة مستمرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تزامناً مع تسلم المملكة لرئاسة قمة مجموعة العشرين في دورتها الحالية.

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