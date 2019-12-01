مفكرة لشبونة: «الحمة» أقدم أحياء العرب

2019/12/01 | 01:06

اخبار السعودية )- اليوم الرابع في جوار فرناندو بيساوا، في مقهى «برازيلييرا».مثل «الترام»، شيء يشبه ساحة البرج في بيروت القديمة.مقاهٍ ومخازن وأناس تذهب في اتجاهات مختلفة.وهندام البرتغاليين والبرتغاليات أنيق وبسيط.مظاهر يُسرٍ لا ثراء فيه.وأمس ذهبنا إلى منطقة «الفامة» أقدم الحارات هنا.«الفامة» مأخوذة من «الحمة» العربية، لأنها كانت في الماضي مصحاً من المياه الحارة.لكن العرب لم يبقوا هنا طويلاً، كما أسلفت.نحو قرنين من ثمانية قرون الأندلس.وتركوا البرتغال تغامر في البحار والمحيطات بحثاً عن الذهب والبهارات والعطور، من الهند إلى البرازيل.

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