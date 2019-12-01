اشتباكات في بغداد.. وإعفاء وكيل وزارة الداخلية

2019/12/01 | 01:51

اخبار السعودية )- اندلعت اشتباكات في العاصمة العراقية بغداد، ليل السبت الأحد، بين المحتجين وقوات الأمن قرب حواجز البنك المركزي وجسر السنك، وفق مراسل "العربية".كما أفادت مصادر "العربية" في بغداد بإعفاء وكيل وزارة

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