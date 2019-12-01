غموض يكتنف مرحلة ما بعد عبد المهدي

2019/12/01 | 02:08

اخبار السعودية )- تتجه أنظار العراقيين اليوم إلى قبة البرلمان، حيث يبت النواب في مصير حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي قدم استقالته رسمياً إلى مجلس النواب، بعد ضغوط هائلة من الحراك الشعبي المستمر منذ شهرين.

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