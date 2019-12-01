العراق.. مجزرة الناصرية وقانون الانتخابات أمام البرلمان

2019/12/01 | 08:03

اخبار السعودية )- يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، جلسة طارئة برئاسة محمد الحلبوسي يناقش خلالها الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار وخاصة مجزرة الناصرية.مصادر "العربية" و"الحدث" أوضحت أن البرلمان سيناقش أيضاً قانون

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