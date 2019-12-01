9 قتلى و3 جرحى في تحطم طائرة بولاية ساوث داكوتا الأميركية

2019/12/01 | 11:25

اخبار السعودية )- أدى تحطم طائرة، أمس (السبت)، في ولاية ساوث داكوتا الأميركية إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم طفلان وجرح 3 آخرين، في الوقت الذي كانت السلطات قد حذرت من هبوب عواصف في المنطقة، وفق مسؤولين.وتحطمت الطائرة من طراز «بيلاتوس بي سي-12» بعد وقت قصير من إقلاعها، على بعد 1.5 كلم تقريبا من مطار تشامبرلاين وكان على متنها 12 شخصا، كما ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية.وقالت المدعية العامة لمقاطعة برول تيريزا مول روسو إن من بين القتلى قائد الطائرة.وأضافت لوسائل الإعلام أن الناجين الثلاثة نقلوا إلى مستشفى في سو فولز.

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