بعد زيارة سليماني.. إيران: لسنا قلقين من وضع العراق

2019/12/01 | 11:40

اخبار السعودية )- بعد وصول قائد فيلق القدس قاسم سليماني إلى بغداد، أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، في تصريحات له، الأحد، أن طهران ليست قلقة من الوضع في العراق.وأضاف أن المرجع الديني الأعلى في العراق، علي

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