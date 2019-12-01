ليوناردو دي كابريو يرد على اتهام رئيس البرازيل له بتمويل حرائق الأمازون

2019/12/01 | 13:29

اخبار السعودية )- ألقى الرئيس البرازيلي «جاير بولسونارو» باللائمة على الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو في موجة الحرائق في غابات الأمازون المطيرة، مما دفع الممثل الأميركي للرد أمس (السبت) ساعياً إلى تبديد الادعاء الذي لا أساس له من الصحة.

وقال الزعيم اليميني المتطرف لأنصاره في خطاب أمام القصر الرئاسي في برازيليا أول من أمس (الجمعة) «دي كابريو رجل لطيف، أليس كذلك؟ إنه يعطي المال لإشعال الحرائق في الأمازون».

واتهم بولسونارو المنظمات غير الحكومية بإشعال الحرائق عن عمد واستخدام اللقطات الدرامية لجمع المزيد من التبرعات.

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