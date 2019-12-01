متظاهرو هونغ كونغ يعودون إلى الشارع بعد فترة تهدئة قصيرة

2019/12/01 | 13:29

اخبار السعودية )- دُعي المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية اليوم (الأحد) للنزول إلى شوارع هونغ كونغ، بعد فترة تهدئة نادرة خلال ستة أشهر من حركة احتجاج سياسية.ويأتي يوم التعبئة بعد أسبوع من انتخابات محلية حقق فيها المعسكر المؤيد للديمقراطية فوزاً ساحقاً.ولا تزال بكين والسلطة التنفيذية المحلية ترفضان تقديم أي تنازل جديد.وسمحت الشرطة بثلاثة تجمعات الأحد، عبر إصدار «رسالة عدم ممانعة» داعية المشاركين إلى البقاء سلميين.ودُعي المتظاهرون للانضمام إلى مسيرة في اتجاه القنصلية الأميركية بهدف تقديم الشكر لواشنطن على دعمها لحركة الاحتجاج.

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