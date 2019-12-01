مسيرات حداد في عموم العراق قبل جلسة مرتقبة للبرلمان

2019/12/01 | 13:44

اخبار السعودية )- شارك عراقيون من محافظات عدة من البلاد، الأحد، في مسيرات حداد على أرواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً.ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر

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