أول حكم إعدام بحق ضابط عراقي بتهمة قتل متظاهرين

2019/12/01 | 15:16

اخبار السعودية )- قضت محكمة عراقية، الأحد، بإعدام ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، بحسب ما أفادت مصادر قضائية، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق موجة احتجاجات في البلاد قبل نحو شهرين قتل فيها أكثر من 420 شخصاً.وأشارت

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