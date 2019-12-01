بالفيديو... إيزيدية تواجه مغتصبها «الداعشي»: دمرت حياتي

2019/12/01 | 15:32

اخبار السعودية )- في مشهد يهز القلوب، واجهت فتاة إيزيدية تدعى أشواق حجي، مغتصبها «الداعشي» الذي اعتدى عليها وهي بعمر 14 عاماً خلال سيطرة التنظيم المتطرف على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

وفي فيديو نشره على «تويتر» الناشط الإيزيدي مراد إسماعيل، شقيق نادية مراد التي تعرضت للسبي على يد «داعش» والحائزة على جائزة «نوبل» للسلام العام الماضي، سألت أشواق، وهي تغالب دموعها، مغتصبها المعتقل حالياً في السجون العراقية: «لماذا فعلت هذا فيّ؟ لأن أنا إيزيدية؟»، في إشارة للانتهاكات الجسدية والنفسية التي تعرضت لها قبل خمس سنوات.

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