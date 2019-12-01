البرلمان العراقي يوافق على استقالة حكومة عبد المهدي

2019/12/01 | 15:32

اخبار السعودية )- وافق مجلس النواب العراقي، اليوم (الأحد)، على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، مع إعلان رئيس البرلمان توجهه بطلب إلى رئيس الجمهورية لتكليف رئيس جديد للوزراء.

ويأتي تصويت النواب بعد يومين من إعلان عبد المهدي عزمه تقديم استقالته، في أعقاب طلب المرجعية الدينية الشيعية العليا في البلاد من البرلمان سحب الثقة من الحكومة، إثر شهرين من موجة احتجاجات أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً.

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