2019/12/01 | 16:17

اخبار السعودية )- انتقد البابا فرنسيس، الأحد، الحملة الأمنية الصارمة على المحتجين المناهضين للحكومة في العراق، والتي أدت لمقتل أكثر من 400 شخص منذ بدأت في بغداد ومدن أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول.وقال بابا الفاتيكان في

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