نادٍ إيطالي يبتكر طريقة فعّالة للعثور على الأطفال المفقودين

2019/12/01 | 16:34

اخبار السعودية )- يتبع نادي روما الإيطالي استراتيجية جديدة لدعم قضية الأطفال المختفين عن ذويهم لسنوات طويلة، عبر عرض مقطع فيديو للطفل المفقود وتفاصيل عنه، مع كُل إعلان عن لاعب جديد يتعاقد معه.

ويحاول النادي من خلال هذه الطريقة الجديدة المُساعدة في العثور على هؤلاء الأشخاص المفقودين، وتوليد دعاية قد تساعد في تواصل شخص ما في مكان ما بتقديم معلومات قيمة عن مكان وجود الطفل المفقود.

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