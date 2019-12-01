خادم الحرمين يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة

2019/12/01 | 16:34

اخبار السعودية )- تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة التاسع والخمسين لعام 1439 - 1440 ه، الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء، التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأحد)، رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، يرافقه عدد من مسؤولي الديوان.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجميع العاملين في الديوان العام للمحاسبة على جهودهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم لخدمة دينهم ثم وطنهم.

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