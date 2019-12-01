العراق.. كتلة سائرون تطالب بمحاكمة عبدالمهدي والقادة الأمنيين

2019/12/01 | 17:19

اخبار السعودية )- طالب النائب عن تحالف "سائرون" صباح الساعدي، اليوم الأحد، بمحاكمة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، والقادة الأمنيين في محكمة مختصة بثورة تشرين.وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقد في مجلس النواب إن

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