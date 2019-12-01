منتدى الإعلام السعودي ينطلق غداً بأكثر من 50 جلسة وورشة عمل

2019/12/01 | 17:36

اخبار السعودية )- ينطلق منتدى الإعلام السعودي بنسخته الأولى تحت شعار «صناعة الإعلام...الفرص والتحديات» غداً (الاثنين) في العاصمة السعودية الرياض، بحضور نخبة من قادة الإعلام والخبراء والفكر، بمشاركة أكثر من ألف إعلامي من 32 دولة.

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