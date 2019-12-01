الاتحاد الآسيوي يعتمد توزيع مقاعد مونديال الأندية 2021

2019/12/01 | 17:36

اخبار السعودية )- كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن آلية توزيع مقاعد الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021 التي ستقام في الصين.

وصادق المكتب التنفيذي في الاتحاد اليوم (الأحد) خلال اجتماعه في هونغ كونغ على اعتماد سلسلة من الإجراءات لتطوير بطولة كأس آسيا.

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