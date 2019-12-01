1611 لغماً نزعها «مسام» في اليمن خلال أسبوع

2019/12/01 | 18:38

اخبار السعودية )- تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن (مسام) خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من انتزاع 1611 لغماً، منها 12 لغماً مضادة للأفراد، و492 لغماً مضادة للدبابات، و1092 ذخيرة غير منفجرة، و15 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 107006 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة، في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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