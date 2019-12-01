مدرب المنتخب السعودي: تأهلنا بأيدينا ولا نخشى أي منتخب

2019/12/01 | 18:38

اخبار السعودية )- كشف الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، أن التأهل للدور المقبل في بطولة كأس الخليج العربي، بنسختها الرابعة والعشرين، بات بأيديهم.

وقال رينارد في المؤتمر الصحافي: «الأمر بأيدينا، يجب أن نعمل خلال يوم واحد فقط بشكل جيد لنكون جاهزين لتحقيق أهدافنا».

وأضاف المدرب الفرنسي: «لا نخشى أي منتخب، بل نحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولة».

وعن منافسه المنتخب العماني، قال: «بالطبع ستكون مواجهة صعبة، فنحن نلعب أمام حامل اللقب الذي يملك الحافز الأكبر للمحافظة على لقبه».

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