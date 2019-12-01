رئيس البرلمان العراقي ينفي تقديمه طلب استقالته

2019/12/01 | 18:52

اخبار السعودية )- نفى المكتب الإعلامي لمحمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، تقديم الحلبوسي طلب استقالته.وذكر المكتب في بيان صحافي مقتضب، أن "الاستقالة المنسوبة إلى الحلبوسي مزورة، وعلى وسائل الإعلام

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