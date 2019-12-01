بسحب الهواتف وتغريدات معدة سلفاً... البيت الأبيض يحافظ على سرية رحلة ترمب لأفغانستان

2019/12/01 | 19:40

اخبار السعودية )- بسبب ما اشتهر عن البيت الأبيض من تسريبات وثغرات أمنية في السابق، اتخذ المسؤولون تدابير غير معتادة للحفاظ على سرية رحلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في عيد الشكر إلى أفغانستان.

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إنه تم ترتيب قصة وهمية عن تحركاته تضمنت نشر تغريدات معدة سلفاً بينما كانت طائرته في الجو.

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