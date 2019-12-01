إيران قد «تعيد النظر» بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2019/12/01 | 19:40

اخبار السعودية )- حذّرت إيران اليوم (الأحد) بأنها قد «تعيد النظر جدياً» في التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لجأت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إلى «آلية حل الخلافات» التي قد تؤدي إلى عقوبات على طهران.

وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني: «إذا أطلقوا (الآلية)، فستكون إيران مجبرة على إعادة النظر جدياً في التزاماتها حيال» الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وأضاف خلال مؤتمر صحافي في طهران: «إذا ظنوا أن ذلك سيفيدهم أكثر فيمكنهم المضي قدماً»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

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