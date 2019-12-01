2019/12/01 | 19:54

اخبار السعودية )- ميدل إيست آي: لهذا يتمسك المحتجون العراقيون بالإطاحة بالنخبة السياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 19:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

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