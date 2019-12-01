الأمير محمد بن سلمان يغادر الإمارات بعد زيارة رسمية

2019/12/01 | 20:42

اخبار السعودية )- غادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، مساء اليوم (الأحد)، دولة الإمارات العربية المتحدة.وكان في وداع ولي العهد لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي؛ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي الدخيل، وعدد من المسؤولين.وبعث الأمير محمد بن سلمان، برقية شكر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر مغادرته دولة الإمارات، فيما يلي نصها...

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