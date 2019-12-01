الأمير محمد بن سلمان يحضر ختام منافسات «فورمولا 1» في أبوظبي

2019/12/01 | 20:42

اخبار السعودية )- شهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم (الأحد)، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات «فورمولا1» في موسم 2019 على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي، وشهد السباق حضور رؤساء وفود عدد من الدول.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق «فورمولا1 أبوظبي» معلناً بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2019.

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