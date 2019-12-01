في مسيرة بالعاصمة... تونسيات يطالبن بـ«كنس» العنف ضد النساء

2019/12/01 | 21:43

اخبار السعودية )- شارك مئات النساء في مسيرة بالعاصمة التونسية، يوم (السبت)، للتنديد بالعنف ضد المرأة ولحثّ الحكومة على حماية حقوقهن.وقرعت المتظاهرات الطبول وأخذن يضربن على أدوات طبخ كما رفعن «مقشّات» مطالبات بـ«كنس» العنف ضد النساء، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.وقالت يسرى فراوس، رئيسة «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات»: «إنها حركة للتعبير عن النكبات الشديدة، نحن غاضبات وندين تصاعد العنف ضد المرأة، وضد غياب الإرادة السياسية لدعمنا».

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