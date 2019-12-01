كيف اشترى زوجان سيارة «جيمس بوند» بـ100 دولار... ثم باعاها بمليون

2019/12/01 | 22:45

اخبار السعودية )- في عام 1989، دفع زوجان من نيويورك نحو 100 دولار لقاء وحدة تخزين (صندوق) غير معروف ما بداخلها في مزاد: «أعمى»، لا يكون للبائع ولا للمشتري أي فكرة خلاله عما بداخل صناديقه.وعندما فتح الزوجان الوحدة بعد عودتهما من المزاد، وجدا بداخلها سيارة رياضية قديمة من ماركة «لوتس إسبريت 1976» التي استخدمت في تصوير فيلم «جيمس بوند» عام 1977 (The Spy Who Loved Me)، وكانت السيارة في الفيلم تتحول إلى غواصة وتطلق الصواريخ بينما هي تحت الماء، حسب ما نقلته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

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