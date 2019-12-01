رئيس الحكومة الكويتية: «قمة الرياض» ستشهد تطوراً في المصالحة الخليجية

2019/12/01 | 23:47

اخبار السعودية )- أكد ‏رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم (الأحد)، أن القمة الخليجية المقبلة في الرياض، ستدفع قدماً للأمام المصالحة الخليجية.ونقل عن رئيس الحكومة الذي يستعد لإعلان حكومته، أنه أبلغ رؤساء تحرير الصحف الكويتية، خلال لقائه بهم أمس، أن القمة الخليجية في الرياض في 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ستكون «محطة مهمة للغاية في المصالحة الخليجية».وأضاف الخالد: «بمساعي أمير الكويت تحققت بعض الخطوات الصغيرة في المصالحة الخليجية، ودورة (خليجي 24) في قطر إحدى الخطوات، والقمة الخليجية في الرياض محطة مهمة جداً».

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