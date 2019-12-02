«القناص» يودع الملاعب في مباراة استعراضية شهدت تسجيل 9 أهداف

2019/12/02 | 00:18

اخبار السعودية )- ودع النجم السعودي ياسر القحطاني لاعب فريق الهلال والمنتخب السعودي، الملاعب مساء أمس (الأحد)، وذلك عقب حفل الاعتزال الذي أقيم له برعاية من الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.وأقيمت مباراة حفل اعتزال «القناص»، وهو اللقب الذي اشتهر به في الملاعب بين فريقه الهلال وفريق Y20 وهو عبارة عن أصدقاء اللاعب ياسر القحطاني ويحمل اسمه وعلامته التجارية الخاصة، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

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