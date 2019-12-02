القمة الخليجية في الرياض الأسبوع المقبل

2019/12/02 | 01:51

اخبار السعودية )- أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني، أن الرياض ستحتضن القمة الأربعين لقادة دول المجلس الأسبوع المقبل، فيما اعتبرها رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح «محطة مهمة للغاية» في المصالحة الخليجية.وقال الزياني إن القمة ستعقد في 10 ديسمبر (كانون الأول) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن يسبقها اجتماع تحضيري في مقر الأمانة العامة بالرياض يوم الاثنين المقبل.وعبّر عن ثقته بأن القمة «ستخرج بقرارات بناءة تعزز من اللحمة الخليجية، وتعمق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسخ أركان هذا المجلس المبارك».

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