حقوق الإنسان العراقية: رصدنا احتجاز مسعفين خلال الاحتجاجات

2019/12/02 | 05:43

اخبار السعودية )- أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مساء الأحد أنها رصدت، خلال زيارة قامت بها لأحد المواقع التابعة لاستخبارات بغداد، وجود موقوفين من المسعفين وطلاب جامعات والموظفين.وأوضحت المفوضية أن هؤلاء موقوفون

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