العراق.. الكتل السياسية تبحث قانونَي المفوضية والانتخابات

2019/12/02 | 08:18

اخبار السعودية )- أعلنت رئاسة مجلس الوزراء العراقي عن اجتماع برئاسة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، بحضور رؤساء وممثلي الكتل السياسية لمناقشة قانونَي الانتخابات والمفوضية.ويأتي الاجتماع قبل جلسة

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