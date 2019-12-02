«شارلي إيبدو» تثير غضباً برسوم كاريكاتورية عن قتلى الجيش الفرنسي

2019/12/02 | 11:40

اخبار السعودية )- دافعت المجلة الفرنسية الساخرة «شارلي إيبدو» أمس (الأحد)، عن نفسها بعد الغضب الذي تسببت فيه رسومها الكاريكاتورية حول حادث التحطم الدامي لمروحيتي الجيش الفرنسي في مالي الذي أودى بحياة 13 جندياً.والمجلة، التي كانت هدفاً في السابق لهجوم من متطرفين في يناير (كانون الثاني) عام 2015، قامت بنشر الرسوم الكاريكاتورية على موقعها الإلكتروني.وأعرب رئيس أركان سلاح البر في الجيش الفرنسي، الجنرال تييري بوركارد، عن «غضبه» من الرسوم التي تناولت الجنود القتلى.

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