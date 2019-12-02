البرهان: القوات المسلحة صنعت التغيير وهي التي ستحميه

2019/12/02 | 11:40

اخبار السعودية )- جدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، التزام القوات المسلحة بحماية الثورة حتى تبلغ أهدافها.ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) الليلة الماضية عنه القول:«القوات المسلحة صنعت التغيير، وهي التي ستحميه وتوصل الشعب السوداني إلى مبتغاه، وبتاريخها الناصع لا يمكن أن تخذله أبدا، وستظل عصية على كل استهداف بعيدة عن المزايدة على كل مواقفها».

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