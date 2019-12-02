ترمب ونتنياهو ناقشا هاتفياً «التهديد الإيراني»

2019/12/02 | 13:13

اخبار السعودية )- قال البيت الأبيض، في بيان مقتضب، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث هاتفيا أمس (الأحد) مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إيران وقضايا أخرى.

وأضاف البيت الأبيض في بيان عبر البريد الإلكتروني إن «الزعيمين ناقشا التهديد الذي تمثله إيران بالإضافة إلى قضايا أخرى ثنائية وإقليمية مهمة».

يأتي الاتصال بعد أيام قليلة من إعلان ست دول أوروبية، هي بلجيكا والدنمارك وفنلندا وهولندا والنرويج والسويد، الانضمام إلى آلية «إنستكس»، التي تهدف إلى إتاحة مواصلة التبادل التجاري الدولي مع إيران بالالتفاف على العقوبات الأميركية.

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