الرئيس الأوكراني ينفي حصول أي مقايضة مع ترمب

2019/12/02 | 13:44

اخبار السعودية )- نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرة جديدة حصول أي اتفاق مقايضة مع نظيره الأميركي بشأن المساعدة العسكرية الأميركية إلى بلاده رغم الإفادات في هذا الصدد خلال إجراءات عزل دونالد ترمب.وقال زيلينسكي في مقابلة نشرتها الاثنين مجلة «دير شبيغل» الألمانية وصحف «تايم» و«لوموند» و«غازيتا فيبورسا»: «لم أتحدث على الإطلاق مع الرئيس الأميركي بهذه التعابير: أعطيك هذا وتعطيني ذلك».وأضاف أنه «لا يفهم على الإطلاق» الاتهامات بحصول ابتزاز في هذا الصدد في إطار إجراء عزل الرئيس الأميركي وأنه «لا يريد إعطاء الانطباع بأننا متسولون» في أوكرانيا.

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