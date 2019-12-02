الصين تعلق رسو السفن الحربية الأميركية في هونغ كونغ

2019/12/02 | 13:44

اخبار السعودية )- أعلنت الصين اليوم (الاثنين)، التعليق الفوري للرسو المؤقت لسفن حربية أميركية في هونغ كونغ وفرض عقوبات على عدة منظمات أميركية غير حكومية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ للصحافيين، إن هذه التدابير العقابية تأتي رداً على تبني الولايات المتحدة قانوناً لدعم المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي تهزّ منذ 6 أشهر هونغ كونغ، المدينة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.والأسبوع الماضي، أعلن النظام الشيوعي أنه سيتخذ تدابير للردّ على توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانوناً بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ.

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