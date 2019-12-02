انطلاق أُولى جلسات منتدى الإعلام السعودي بمشاركة 32 دولة

2019/12/02 | 14:46

اخبار السعودية )- انطلق في العاصمة السعودية الرياض اليوم (الاثنين)، منتدى الإعلام السعودي في نسخته الأولى بعنوان «صناعة الإعلام...الفرص والتحديات»، بحضور نخبة من الخبراء وقادة الإعلام والفكر وبمشاركة أكثر من ألف إعلامي من 32 دولة.

واستعرضت الجلسة الأولى بعنوان «المحتوى الإعلامي وسلوكيات الجماهير»، صناعة الأفكار والمعلومات في بيئة الإعلام الجديد، وعلاقة المحتوى بتشكيل الرأي العام.

وناقشت الجلسة التي أدارتها الإعلامية الدكتورة أمل الهزاني، قوة المحتوى كمكوّن للرأي العام، ودور المحتوى الإعلامي واتجاهات وسلوكيات الجماهير، إضافة إلى تسيس المحتوى الإعلامي لخدمة الأجندات السياسية.

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