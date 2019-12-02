زعيم كوريا الشمالية الشاب يخرج عن ظل جده بملابس أكثر حداثة

2019/12/02 | 16:19

اخبار السعودية )- أثارت نوعية الملابس التي يرتديها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في الفعاليات الرسمية الأخيرة، تكهنات حول سعي الحاكم الشاب لتغيير نمط الملابس الرسمية التقليدية التي صاغها جده والتزم بها كيم لسنوات، قبل أن يبدأ في صياغة صورة خاصة يؤسس بها لفترة حكمه بعيداً عن زمن والده كيم جونغ إيل وجدّه كيم إيل سونغ.

وشوهد كيم الأسبوع الماضي وهو يرتدي معطفاً من الجلد أثناء اختبار قاذفة صواريخ متعددة، فيما عدّها البعض أحدث دليل على تبنيه أسلوباً خاصاً في ملبسه، يشي بتحول الرئيس إلى أن يكون أيقونة في كُل شيء يخصه، وفقاً لما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

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