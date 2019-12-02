دراسة: غسل الأسنان يقلل خطر الإصابة بالأزمات القلبية

2019/12/02 | 16:19

اخبار السعودية )- خلصت دراسة إلى أن غسل الأسنان ما لا يقل عن ثلاث مرات يوميا يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بأزمة قلبية بنسبة أكثر من 10 في المائة.وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الباحثين ربطوا بين غسل الأسنان والأزمة القلبية والرجفان الأذيني، وهي حالة تسبب عدم انتظام ضربات القلب.وتوصلت الدراسة إلى أن غسل الأسنان بصورة متكررة يحد من عدد البكتريا الموجودة بين الأسنان واللثة، ما يمنعها من الدخول إلى مجرى الدم؛ حيث إن وصولها للدم يسبب التهابا في الجسم ويزيد من خطورة زيادة ضربات القلب والإصابة بأزمة قلبية.

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