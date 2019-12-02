عشائر النجف تطالب بمحاكمة قتلة المتظاهرين وحل البرلمان

2019/12/02 | 16:34

اخبار السعودية )- طالب شيوخ عشائر النجف في العراق بمحاكمة كل المتورطين بقتل المتظاهرين.وشدد شيوخ العشائر خلال مؤتمر عقد في النجف، الاثنين، على ضرورة حل البرلمان وتشريع قانون مفوضية وانتخابات جديدين.وفي تطور سابق، أفاد

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