مصرع 17 شخصاً بحادث انقلاب حافلة في المغرب

2019/12/02 | 16:50

اخبار السعودية )- لقي 17 شخصاً مصرعهم أمس (الأحد)، في حادث انقلاب حافلة، في حين أصيب 36 آخرون بجروح شمال المغرب، بحسب ما أفاد به مسؤول في وزارة الصحة لوكالة الصحافة الفرنسية للأنباء.ووقع الحادث إثر انقلاب الحافلة التي كانت تقل مسافرين الأحد في قرية قريبة من مدينة تازة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية التي كانت أشارت في البداية إلى مقتل 8 أشخاص.كما أعلن فتح تحقيق من جانب السلطات الأمنية لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.وتتسبب حوادث السير في مقتل نحو 3500 شخص كل سنة في المملكة التي تضم 35 مليون نسمة.

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