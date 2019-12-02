ما المراسم التي ستجرى في حال وفاة ملكة بريطانيا؟

2019/12/02 | 16:50

اخبار السعودية )- تتربع الملكة إليزابيث الثانية على عرش بريطانيا منذ 67 عاماً، وقد حظيت خلال هذه الفترة بمكانة عظيمة لدى الكثير من المواطنين البريطانيين الذين ينظرون إليها كرمز مميز للثقافة البريطانية.ووفقا لصحيفة «إكسبريس» البريطانية، فإن قلة قليلة من المواطنين البريطانيين يعرفون المراسم التي ستحدث في حال وفاة الملكة البريطانية، والطريقة التي سيتم استخدامها لإعلان خبر الوفاة.فعند وفاة الملكة، سيقوم رجل يرتدي ملابس الحداد السوداء بالخروج من قصر باكنغهام ووضع إشعار أسود اللون على البوابات، ليكون ذلك أول إعلان رسمي عن الوفاة.

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