ابتكر جهازاً لحماية منزله من السرقة... فكان سبباً في مقتله

2019/12/02 | 17:52

اخبار السعودية )- قُتل رجل من ولاية ماين الأميركية بواسطة جهاز صنعه للباب الأمامي لمنزله، حسب ما نقلت الشرطة.وأعلنت إدارة الشرطة أن فان بورين أن رونالد سير (65 عاما) اتصل هاتفيا برقم الطوارئ (911) مساء يوم عيد الشكر وذكر أنه مُصاب بالرصاص؛ لتنتقل قوات الشرطة سريعا إلى المنزل لاكتشاف سبب الحادث، بحسب ما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية.عند وصول أفراد الشرطة، اكتشفوا جهازاً مثبتاً على الباب الأمامي لمنزل الرجل تم تصميمه ليعمل كمسدس يصوب النار تلقائياً عند محاولة أي شخص الدخول، حسبما ذكرت السلطات.وعثرت الشرطة على أجهزة مجهولة أخرى حول المنزل واتصلت بفريق المتفجرات التابع للدولة.

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