2019/12/02 | 18:07
(اخبار السعودية)- تايمز: العراقيون ليسوا في مزاج التسامح أو الغفران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/02 | 18:07.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تايمز: العراقيون ليسوا في مزاج التسامح أو الغفران) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تايمز: العراقيون ليسوا في مزاج التسامح أو الغفران) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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