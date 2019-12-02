قيادة جديدة لوكالة الطاقة الذرية مع تصاعد التوتر بشأن إيران

2019/12/02 | 19:25

اخبار السعودية )- تسلم الدبلوماسي الأرجنتيني رافاييل غروسي اليوم (الاثنين) رسمياً منصبه مديراً عاماً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتوقع أن يشغل ملف برنامج إيران النووي الحيّز الأكبر في مهمته.وسيكون غروسي، سفير الأرجنتين لدى الوكالة، أول مدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية من أميركا الجنوبية، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وسبق أن شغل غروسي مناصب رفيعة في الوكالة بين عامي 2010 و2013، مما جعله على تواصل مع المسؤولين الإيرانيين حينما تكثفت المفاوضات الدولية حول الأنشطة النووية لبلدهم.

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